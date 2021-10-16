Представитель Клинтона заявил о его скорой выписке из больницы

Экс-президент США Билл Клинтон идет на поправку, но еще одну ночь ему все же придется провести в больнице. Об этом сообщил представитель бывшего главы Белого дома Анхель Уренья.

«Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, в том числе существенно упавший уровень лейкоцитов», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Клинтон, по словам его представителя, останется на ночь в медицинском центре, ему дадут дополнительные антибиотики.

Билла Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Сейчас политик находится в отделении интенсивной терапии, но уже идет на поправку. Подобным болезням особенно подвержены пожилые люди. А в случае с американским экс-президентом причиной могла стать активная половая жизнь, уверен уролог.