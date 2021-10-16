Представитель Клинтона заявил о его скорой выписке из больницы
Представитель Билла Клинтона Уренья: экс-президент США идет на поправку и скоро будет выписан из больницы
Экс-президент США Билл Клинтон идет на поправку, но еще одну ночь ему все же придется провести в больнице. Об этом сообщил представитель бывшего главы Белого дома Анхель Уренья.
«Клинтон продолжает лечиться от инфекции в медицинском центре UC Irvine. Все показатели здоровья движутся в верном направлении, в том числе существенно упавший уровень лейкоцитов», — написал он в своем Twitter-аккаунте.
Клинтон, по словам его представителя, останется на ночь в медицинском центре, ему дадут дополнительные антибиотики.
Билла Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая привела к заражению крови. Сейчас политик находится в отделении интенсивной терапии, но уже идет на поправку. Подобным болезням особенно подвержены пожилые люди. А в случае с американским экс-президентом причиной могла стать активная половая жизнь, уверен уролог.