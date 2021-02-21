Билл Гейтс назвал причину бедствия в Техасе

Причиной бедственного положения в Техасе стала экономия властей штата на системах морозостойкости в сфере энергетики. Такое мнение высказал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер в интервью телеканалу CNN опроверг заявления губернатора Техаса Грэгга Эббота о том, к массовому отключению электроэнергии привели проблемы с ветряными турбинами, остановившимися из-за аномальных морозов.

Сейчас, по словам Гейтса, зависимость Штатов от возобновляемых источников энергии недостаточно высока, чтобы беспокоиться об их стабильности.

«В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми», — отметил основатель Microsoft.

Власти штата, по его мнению, решили сэкономить на системах морозостойкости, что привело к проблемам с электроснабжением и гибели людей.

В Техасе держатся аномально низкие температуры, снегопад не прекращается. Из-за непогоды погибли около 50 человек. Некоторые получили переохлаждение, а кто-то отравился угарным газом в попытке согреться. Из-за морозов штат столкнулся не только с энергетическим транспортным коллапсом, но и с продовольственным кризисом.

Накануне американские власти объявили о стихийном бедствии в Техасе. Президент США Джо Байден распорядился выделить штату помощь из федерального бюджета. Не исключено, что после оценки масштабов нанесенного непогодой ущерба власти выделят дополнительные средства.