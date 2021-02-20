Продовольственный кризис обрушился на Техас из-за морозов

Небывалое похолодание в американском штате Техас и последовавшие за ним перебои с электричеством стали причиной продовольственного кризиса. Полки некоторых магазинов опустели.

Продуктовые магазины в штате стали закрываться раньше обычного, сообщило агентство Bloomberg. Торговым точкам приходится выбрасывать скоропортящиеся товары с истекшим сроком годности, а с поставками новой еды возникли трудности. Полки многих магазинов, даже в крупных городах, остаются пустыми.

С аналогичными сложностями столкнулись предприятия общепита. Холода стали причиной проблем не только у кафе и ресторанов, но и у онлайн-платформ для заказа и доставки готовых блюд.

Местные жители начали собирать друг у друга информацию о том, где продается молоко или бутилированная вода.

Техас самый большой американский штат. В феврале 2021 года на него обрушились морозы, каких не было более 30 лет. Добыча нефти и газа в регионе снизилась, начался транспортный и энергетический коллапс. Света и отопления лишились миллионы местных жителей.