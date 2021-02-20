Техас получит помощь как зона стихийного бедствия

Американские власти объявили о стихийном бедствии в Техасе из-за непогоды. Президент США Джо Байден распорядился выделить штату помощь из федерального бюджета.

Финансовая поддержка поможет Техасу восстановиться. Деньги направят в том числе в районы, пострадавшие от снежных бурь. Обь этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, кредиты для покрытия убытков по незастрахованному имуществу и другие программы поддержки частных лиц и владельцев бизнеса», — отмечено в публикации.

Не исключено, что после оценки масштабов нанесенного непогодой ущерба власти выделят дополнительные средства.

Из-за морозов Техас столкнулся не только с энергетическим транспортным коллапсом, но и с продовольственным кризисом. Полки некоторых магазинов опустели, проблемы возникли у общепита и сервисов доставки еды.

В штате держатся аномально низкие температуры, снегопад не прекращается. Из-за непогоды погибли около 50 человек. Некоторые получили переохлаждение, а кто-то отравился угарным газом в попытке согреться.