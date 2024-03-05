Мир 05 марта 2024, 23:58 «Безумный и покорный». Во Франции ополчились на Макрона из-за его слов о новой войне Филиппо потребовал остановить Макрона после его слов о скорой войне в Европе РИА «Новости»

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал остановить лидера Франции Эммануэля Макрона после его заявления о приближении войны в Европе. Свое мнение он выразил в соцсети Х.

«В Праге Макрон делает очередной разворот и теперь, похоже, объявляет о скорой войне! <…> Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» — написал он.

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Макрон заявил, что Европа приближается ко времени, когда пора прекращать бояться, потому что на континент якобы возвращается война. По словам главы Франции, силы, которые уже нельзя остановить, продолжают расширять угрозу нападения.

Ранее глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил, что французские генералы конфликтуют с Макроном, поэтому не отправятся на Украину для участия в военных действиях. Он объяснил, что подобное решение французского лидера заставит генералов негодовать.

До этого Макрон исключил вероятность отправки войск Франции на Украину в ближайшем будущем. Политик отметил, что правительство страны разрабатывает другие варианты поддержки ВСУ.