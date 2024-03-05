Мир 05 марта 2024, 07:25 Политолог опроверг возможность отправки французских военных на Украину Политолог Бондаренко указал на противостояние французских генералов и Макрона Luc Nobout/Keystone Press Agency/globallookpress

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Французские генералы конфликтуют с президентом Эммануэлем Макроном и по этой причине не станут воевать на Украине. Об этом YouTube-каналу «Да это так» заявил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Он отметил, что высокопоставленные военные недолюбливают французского лидера и неоднократно открыто критиковали его политику.

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«Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <…> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона», — указал эксперт.

Политолог предположил, что слова Макрона о необходимости отправить военных на Украину вызовут негодование со стороны генералов.

«Это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны [бывший премьер-министр Украины] Николай Азаров: „Да пошли вы!“» — заключил Бондаренко.

Ранее Макрон исключил возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем. Президент Франции подчеркнул, что руководство страны разрабатывает другие варианты поддержки ВСУ.