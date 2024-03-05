05 марта 2024, 07:25
Политолог опроверг возможность отправки французских военных на Украину
Политолог Бондаренко указал на противостояние французских генералов и Макрона
Французские генералы конфликтуют с президентом Эммануэлем Макроном и по этой причине не станут воевать на Украине. Об этом YouTube-каналу «Да это так» заявил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Он отметил, что высокопоставленные военные недолюбливают французского лидера и неоднократно открыто критиковали его политику.
Реклама
«Они уже несколько раз, как минимум, дважды за последние пять лет <…> обращались с открытыми письмами, где критиковали позицию Макрона», — указал эксперт.
Политолог предположил, что слова Макрона о необходимости отправить военных на Украину вызовут негодование со стороны генералов.
«Это натолкнется на формулу, которую в свое время произнес с высокой трибуны [бывший премьер-министр Украины] Николай Азаров: „Да пошли вы!“» — заключил Бондаренко.
Ранее Макрон исключил возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем. Президент Франции подчеркнул, что руководство страны разрабатывает другие варианты поддержки ВСУ.
Военные
Эммануэль Макрон
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама