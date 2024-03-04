Мир 04 марта 2024, 20:28 Франция не отправит войска на Украину в ближайшем будущем Макрон: Франция пока не планирует отправлять войска на Украину РИА «Новости»

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Франция не собирается отправлять войска на Украину в ближайшем будущем, но власти обдумывают возможные меры по поддержке страны. Об этом рассказал президент Эммануэль Макрон в интервью чешскому изданию Novinky.

В ответ на вопрос об отправке войск Макрон заявил, что ничего не исключено. Однако это не означает, что Франция направит бойцов на Украину в ближайшем будущем.

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«Но мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины, прежде всего на украинской территории», — добавил Макрон.

Обозреватели Politico заявили, что слова президента Франции о готовности направить войска НАТО на Украину являются попыткой набрать политические очки. Таким образом Макрон пытается без усилий завоевать благосклонность французов.