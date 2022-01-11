Нового премьера Казахстана называют «ничьим» человеком. И в этом залог успеха

Новым премьер-министром Казахстана стал Алихан Смаилов, временно исполнявший обязанности на этом посту с 5 января. Он известен как бывший вице-министр финансов, а на посту главы правительства от него ждут жизненно важных реформ и восстановления стабильности в стране.

Кто такой Алихан Смаилов

Президент Казахстана Касым-Жомат Токаев назначил новым премьер-министром 49-летнего Алихана Смаилова. С 1999 года чиновник занимал более десятка руководящих постов в высшем эшелоне власти страны — от вице-министра иностранных дел и вице-министра финансов до помощника президента.

По мнению политолога Андрея Чеботарева, находящегося в Казахстане, это не самая очевидная кандидатура на пост премьер-министра, хотя именно Смаилов временно исполнял обязанности второго лица государства с 5 января.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков уверен, что назначение финансиста и экономиста Смаилова довольно символично, так как изначально протесты в Казахстане начались именно с экономических требований населения, связанных с двукратным ростом цен на топливо.

Фигура Смаилова как финансиста и экономиста призвана показать, что руководство Казахстана в лице президента Токаева услышало митингующих, будут проведены реформы, чтобы стабилизировать экономическую жизнь казахстанского общества и навести порядок.

Нейтральное лицо во власти

По мнению Скорикова, Алихан Смаилов отличается тем, что не принадлежит к местным представителям элит, так как значительную часть карьеры строил как дипломат. В этом новый премьер похож на действующего президента Казахстана.

«Сам Токаев всю свою политическую карьеру находился за рубежом, на Западе, он связи родо-племенные потерял и вообще показывает имидж такого интеллигента», — подчеркнул он.

При этом протесты, по мнению Скорикова, во многом начались из-за того, что высшие эшелоны власти заняты представителями Старшего жуза, к которым принадлежал и Нурсултан Назарбаев. Населению Младшего жуза с запада страны, где располагаются основные нефтяные и газовые предприятия, приносящие стране наибольших доход, пробиться к верхушке власти не дают.

Сомнений в том, что новый премьер справится с поставленными перед ним задачами, у политологов нет.

«Смаилова прежде всего отличает дистанцированность от наших внутриэлитных групп влияния, то есть нельзя сказать, что он чей-то человек. Думаю, что он справится с возложенными на него обязанностями, потому что когда люди не связаны с какими-то узкогрупповыми интересами, они с большей отдачей работают на государство», — заявил Чеботарев.

Политолог подчеркнул, что в биографии нового управленца не последнюю роль играет тот факт, что он не был замешан в коррупционных скандалах и других компрометирующих событиях.

Первые шаги нового премьера

По мнению Ивана Скорикова, одним из первых шагов нового премьер-министра Казахстана должна стать реализация данных президентом обещаний экономического характера. Еще в первые дни протестов, пока они не переросли в массовые беспорядки, Касым-Жомат Токаев поручил заморозить цены на топливо.

Теперь Смаилов должен будет придерживаться этого курса, а также стабилизировать цены на продукты для населения и решить банковские вопросы в стране.

«Финансист-экономист как раз и должен этим заниматься», — подчеркнул политолог.

Также немаловажно для новых властей расследовать причины того, что мирный протест перерос в «террористическую войну», заявил Скориков. Для этого в том числе нужно будет найти ответственных лиц — заказчиков и изменников.

«Токаев уже заявил, что фактически руководство Комитета национальной безопасности совершило предательство, специально „просмотрело“ радикалов», — заключил он.