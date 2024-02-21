Мир 21 февраля 2024, 09:06 «Бессмысленная абстракция». Экономический союз ЕС и Украины назвали невозможным Медведчук: экономический союз Украины и ЕС невозможен IMAGO/Christian Spicker/globallookpress

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Экономический союз Украины и Евросоюза нереален. Об этом РИА «Новости» заявил украинский оппозиционный политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Не может быть экономического союза. <…> И по производительности труда, и по ценам, и по промышленному производству, и по экспорту — этого невозможно сделать. <…> Я считаю, это просто полнейшая бессмысленная абстракция», — констатировал он.

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Медведчук отметил, что «трезвые умы в Европе» утверждают: для принятия Украины в ЕС нужно для начала, чтобы закончился конфликт, а в целом неоходимо еще до пяти лет. Политик задался вопросом, о какой Украине можно будет говорить через такой срок, когда ее «уже сегодня нет».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна за два года потеряла 30% экономики и три с половиной миллиона рабочих мест. А бывший премьер-министр Николай Азаров указал, что за 10 лет разрыва с Россией экономика Украины разрушилась и рано или поздно стране придется восстановить связи с РФ.