Мир 20 февраля 2024, 10:13 Украине предрекли восстановление связей с Россией Экс-премьер Украины Азаров: стране придется восстановить связи с Россией Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Украине придется рано или поздно восстановить связи с Россией — другого выхода нет. Об этом РИА «Новости» рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

«Вы спрашиваете о возможности восстановления наших связей, дружбы, сотрудничества, а альтернативы нет. Вот эти 10 лет, когда киевский режим последовательно разрывал все абсолютно отношения, <…> показал, что экономика Украины разрушалась и привела к абсолютной деградации», — указал он.

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По мнению Азарова, рынок ЕС за 10 лет так и не открылся для украинских товаров и не сможет заменить российский.

Экс-премьер Украины также отметил, что уровень жизни в стране сильно снизился за это время: цены на продукты подскочили в 30 раз, тарифы на услуги ЖКХ — в 10–15 раз. Кроме того, по словам Николая Азарова, Украину никогда не примут в Евросоюз — это сообщество высококонкурентных экономик. Он также указал на то, что украинцев продолжают зомбировать, убеждать, что в неудачах страны виновата Россия.