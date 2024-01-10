Мир 10 января 2024, 19:20 Беспорядки вспыхнули в столице Папуа-Новой Гвинеи из-за забастовки полицейских Unsplash

Читать 360tv в

Массовые беспорядки начались в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби. Губернатор Пауэс Паркоп сообщил в Facebook* о жертвах среди населения.

Беспорядки стали возможными из-за забастовки полицейских и военных, недовольных вычетом из зарплат, сумма которых составила до 30% от их оклада. Как сообщила радиостанция RNZ, около 200 силовиков собрались в центральном парке города и отказались выполнять свою службу.

Реклама

В результате волнений по меньшей мере шесть магазинов сожгли. Точное число пострадавших остается неизвестным.

Власти попытались взять ситуацию под контроль: они попросили полицейских вернуться к работе, объяснив снижение зарплат сбоем в государственной системе, и привлекли правоохранителей из других городов. Местных жителей попросили не выходить из домов.

Накануне беспорядки вспыхнули в Эквадоре после побега из тюрьмы главарей двух основных бандитских группировок в стране. Оказавшиеся в центре волнений россияне заявили, что в городах закрылись магазины и опустели улицы, в государстве объявлен режим «внутреннего вооруженного конфликта».

*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.