10 января 2024, 19:20
Беспорядки вспыхнули в столице Папуа-Новой Гвинеи из-за забастовки полицейских
Массовые беспорядки начались в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби. Губернатор Пауэс Паркоп сообщил в Facebook* о жертвах среди населения.
Беспорядки стали возможными из-за забастовки полицейских и военных, недовольных вычетом из зарплат, сумма которых составила до 30% от их оклада. Как сообщила радиостанция RNZ, около 200 силовиков собрались в центральном парке города и отказались выполнять свою службу.
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В результате волнений по меньшей мере шесть магазинов сожгли. Точное число пострадавших остается неизвестным.
Власти попытались взять ситуацию под контроль: они попросили полицейских вернуться к работе, объяснив снижение зарплат сбоем в государственной системе, и привлекли правоохранителей из других городов. Местных жителей попросили не выходить из домов.
Накануне беспорядки вспыхнули в Эквадоре после побега из тюрьмы главарей двух основных бандитских группировок в стране. Оказавшиеся в центре волнений россияне заявили, что в городах закрылись магазины и опустели улицы, в государстве объявлен режим «внутреннего вооруженного конфликта».
*Соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
Беспорядки
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