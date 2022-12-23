Мир 23 декабря 2022, 14:45 Пожилой мужчина открыл стрельбу в центре Парижа, есть пострадавшие BFMTV: при стрельбе в центре Парижа пострадали шесть человек РИА «Новости»

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Минимум шесть человек пострадали в результате стрельбы в центре Парижа. Огонь по людям открыл 60-летний мужчина, его уже задержали правоохранители, сообщило BFMTV.

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ЧП произошло в 10-м округе столицы Франции, на улице Д’Ангьен. Среди пострадавших есть те, кто получил серьезные ранения, сообщил источник издания. Позже он уточнил, что один из раненых погиб. Официально эти данные пока не подтвердили.

Одна из очевидцев стрельбы сообщила, что злоумышленник успел сделать семь или восемь выстрелов. Началась паника, добавила женщина. В Сети уже появились кадры с места происшествия. Сейчас его оцепили.

Мотивы стрелка устанавливаются. С ним работают правоохранители. Еще один очевидец в комментарии изданию заявил, что преступник успел выстрелить себе в ногу.

Полиция призвала парижан избегать посещения этого района для обеспечения безопасности, а также, чтобы специалисты могли провести необходимую работу на месте преступления.