Берлускони призвал Европу надавить на Украину по вопросу переговоров

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна убедить Украину принять требования России для урегулирования кризиса в стране. Мнение политика привело агентство ANSA.

Берлускони указал на необходимость «как можно скорее достичь мира». Европейские страны должны для этого объединить усилия.

«Чтобы выдвинуть мирное предложение для [президента РФ Владимира] Путина и украинцев, попытавшись убедить украинскую сторону принять предложения Путина», — сказал экс-премьер Италии.

Он также критически высказался в адрес Великобритании и НАТО за их тезисы, не способствующие делу укрепления мира.

Ранее Берлускони заявлял, что в мире нет лидеров, которые могли бы вести переговоры по ситуации с Украиной вместе с Россией.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо передал ООН и партнерам по G7 предложения по мирному урегулированию на Украине. В них говорится о прекращении огня и договоре по «оспариваемым территориям, а также упомянуто общее многостороннее соглашение о гарантиях безопасности в Европе.

Предложение находится в настоящее время на начальной стадии обсуждения, заверил источник ТАСС, но при этом может стать основой переговорного процесса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может предметно комментировать итальянский план, так как не знает его деталей.