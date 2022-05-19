МИД Италии передал в ООН план по урегулированию ситуации на Украине — СМИ
МИД Италии передал в ООН план по окончанию спецоперации России на Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от представителей Италии план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета la Repubblica.
«Документ был представлен 18 мая в Нью-Йорке генсеку ООН Антониу Гутерриш главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо», — написали журналисты.
План состоит из четырех пунктов. Среди них — требование прекратить огонь и вооруженные столкновения. Это должно произойти под контролем представителей ООН.
Другой пункт гласит, что Украина должна стать членом Евросоюза уже в ближайшее время. При этом страну не примут в НАТО. Украина должна будет остаться нейтральной.
Также Италия потребовала разрешить разногласия по границам и суверенитету Донбасса и Крыма. Вопрос по международному признанию границ этих регионов должны между собой Россия и Украина.
Кроме того, представители Италии хотят создать многосторонний договор о мире и безопасности в Европе.
На документ уже отреагировала Россия. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сказал, что правительство не получало информацию о документе. При этом власти России «приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию» и не отвергают подобные усилия.