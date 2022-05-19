Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил от представителей Италии план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета la Repubblica.

«Документ был представлен 18 мая в Нью-Йорке генсеку ООН Антониу Гутерриш главой итальянского МИД Луиджи Ди Майо», — написали журналисты.

План состоит из четырех пунктов. Среди них — требование прекратить огонь и вооруженные столкновения. Это должно произойти под контролем представителей ООН.

Другой пункт гласит, что Украина должна стать членом Евросоюза уже в ближайшее время. При этом страну не примут в НАТО. Украина должна будет остаться нейтральной.

Также Италия потребовала разрешить разногласия по границам и суверенитету Донбасса и Крыма. Вопрос по международному признанию границ этих регионов должны между собой Россия и Украина.

Кроме того, представители Италии хотят создать многосторонний договор о мире и безопасности в Европе.

На документ уже отреагировала Россия. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков сказал, что правительство не получало информацию о документе. При этом власти России «приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию» и не отвергают подобные усилия.