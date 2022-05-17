Берлускони заявил об отсутствии в мире лидеров, способных на переговоры с РФ по Украине

«Ни в Европе, ни в мире» в настоящее время не существует таких лидеров, которые были бы способны вести с Россией переговоры по ситуации вокруг Украины. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Его слова приводит агентство ANSА.

«У нас нет лидера в мире, у нас нет лидера в Европе. Один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров, назвал его военным преступником <…>. Другой — секретарь НАТО — заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана. <…> Поймите, что с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол переговоров», — заявил Берлускони.

По мнению итальянского политика, его страна также принимает участие в конфликте, направляя на Украину оружие. Он отметил, что после легкого оружия Рим начинает поставлять Украине танки.

Берлускони в настоящее время является евродепутатом, он в числе прочих голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую РФ за спецоперацию на Украине и призывающую европейский континент отказаться от закупок энергоносителей у Москвы.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции чувствительно ударили по итальянскому туризму.