Мир 05 апреля 2023, 19:11 Берлускони опять госпитализировали — СМИ Corriere della Sera: экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане РИА «Новости»

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Экс-премьера Италии, 86-летнего Сильвио Берлускони опять госпитализировали, сообщило издание Corriere della Sera. Известно, что он находится в миланской клинике с подозрением на пневмонию. Политика поместили в кардиологическое отделение интенсивной терапии.

СМИ сообщили, что он поступил в медицинское учреждение с проблемами с дыханием, состояние стабильно. Итальянский вице-премьер Антонио Таяни рассказал, что причиной госпитализации стала болезнь, «которая не была долечена в прошлый раз». Берлускони дают антибиотики.

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На прошлой неделе его уже помещали в ту же клинику для медицинского обследования. Такие осмотры он периодически проходит после того, как перенес серьезную операцию на сердце. В последние годы появляются тревожные новости о госпитализации Берлускони, однако обычно выясняется, что речь идет об простых обследованиях.

В 2020 году политик достаточно тяжело болел ковидом.