Берлускони с коронавирусом рассказал о своем самочувствии

У бывшего главы правительства Италии Сильвио Берлускони, который заразился коронавирусом, больше нет температуры. Такое заявление он сделал при разговоре по телефону с участникам предвыборной манифестации, организованной его партией «Вперед, Италия» в Генуе.

«Я, как и многие итальянцы, стал жертвой заражения COVID. Серьезность этого заболевания и опасность, которую оно представляет, я никогда не преуменьшал… Со мной это тоже случилось. У меня больше нет температуры, у меня нет болей», — сказал Берлускони.

Политик успокоил единомышленников: он чувствует себя «достаточно хорошо и продолжает работать», отметила «Политика Сегодня».

Берлускони осознал, что, несмотря на самоизоляцию, он хочет активно работать в рамках кампании по подготовке к региональным и частичным административным выборам. Избирательный процесс пройдет на Апеннинах 20–21 сентября.

Новость о коронавирусе у 83-летнего Сильвио Берлускони появилась 2 сентября. Его положили в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане. Бывший премьер-министр сдал тест на COVID-19 после поездки на Сардинию.