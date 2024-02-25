Мир 25 февраля 2024, 04:44 Бербок пришлось сидеть в укрытии из-за воздушной тревоги в Одессе DPA: Глава МИД ВРГ Бербок сидела в укрытии в Одессе из-за воздушной тревоги РИА «Новости»

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Главе МИД Германии Анналене Бербок в ходе визита в Одессу пришлось прятаться в укрытии на протяжении 20 минут. Об этом сообщило агентство DPA.

В издании отметили, что в регионе объявили воздушную тревогу. Бербок вместе с членами делегации отправилась в безопасное место в отеле. Сирены тревоги включили в 22:48, а в 23:07 тревожные сигналы отменили.

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Ранее стало известно, что Анналена Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Одессу. По данным газеты Zeit, ее сопровождал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Информацию о посещении города немецким дипломатом держали в секрете из соображений безопасности.

Как отмечало одесское издание «Думская», Кулеба предложил своей коллеге из Германии изменить официальное написание Одессы в немецком языке на украинский вариант — с одной буквой «с». Бербок заявила, что по правилам государственного языка, «Одесса» с одной «с» будет читаться как «Одеза».