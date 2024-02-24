Мир 24 февраля 2024, 22:39 Бербок посетила Одессу в обстановке секретности Глава МИД Германии Бербок прибыла в Одессу с неанонсированным визитом РИА «Новости»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным ранее визитом в Одессу. Об этом сообщила газета Zeit.

По данным издания, министр неожиданно приехала в зону боевых действий на востоке Украины, а также посетила Одессу в сопровождении главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы.

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Визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», — подчеркнула российский дипломат.