24 февраля 2024, 22:39
Бербок посетила Одессу в обстановке секретности
Глава МИД Германии Бербок прибыла в Одессу с неанонсированным визитом
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным ранее визитом в Одессу. Об этом сообщила газета Zeit.
По данным издания, министр неожиданно приехала в зону боевых действий на востоке Украины, а также посетила Одессу в сопровождении главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы.
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Визит держался в секрете по соображениям безопасности.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.
«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», — подчеркнула российский дипломат.
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