25 февраля 2024, 00:03
Кулеба предложил Бербок использовать украинский вариант названия Одессы
Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил своей коллеге из Германии Анналене Бербок изменить официальное написание Одессы в немецком языке на украинский вариант. Об этом сообщило одесское издание «Думская».
Кулеба и Бербок провели в Одессе совместную пресс-конференцию. Глава МИД Украины предложил транслировать название города с одной буквой «с». Немецкий министр отметила, что по правилам государственного языка, название «Одесса» с одной «с» будет читаться как «Одеза».
Реклама
Немецкие журналисты сообщили, что глава Бербок посетила город в обстановке секретности из соображений безопасности.
Ранее МИД Германии сменил транслитерацию названия Киева с Kiew на Kyjiw. Ее будут использовать на веб-сайтах, в «служебной печати» и на вывесках.
В субботу на Украину прибыли западные политики. Они приехали из Польши в Киев на поезде, и своим визитом выразили поддержку украинскому руководству.
Германия
Одесса
Украина
Реклама
Реклама