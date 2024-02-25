Мир 25 февраля 2024, 00:03 Кулеба предложил Бербок использовать украинский вариант названия Одессы Кулеба предложил Бербок изменить написание Одессы на немецком языке Unsplash

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил своей коллеге из Германии Анналене Бербок изменить официальное написание Одессы в немецком языке на украинский вариант. Об этом сообщило одесское издание «Думская».

Кулеба и Бербок провели в Одессе совместную пресс-конференцию. Глава МИД Украины предложил транслировать название города с одной буквой «с». Немецкий министр отметила, что по правилам государственного языка, название «Одесса» с одной «с» будет читаться как «Одеза».

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Немецкие журналисты сообщили, что глава Бербок посетила город в обстановке секретности из соображений безопасности.

Ранее МИД Германии сменил транслитерацию названия Киева с Kiew на Kyjiw. Ее будут использовать на веб-сайтах, в «служебной печати» и на вывесках.

В субботу на Украину прибыли западные политики. Они приехали из Польши в Киев на поезде, и своим визитом выразили поддержку украинскому руководству.