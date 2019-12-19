Белый дом уверен в оправдании Трампа сенаторами

Президент США Дональд Трамп убежден, что он будет полностью оправдан в Сенате. Накануне Палата представителей большинством голосов обвинила американского лидера в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Пресс-секретарь Белого дома назвал импичмент Трампу одним из самых постыдных политических эпизодов в истории страны. В заявлении, на которое ссылается ТАСС, отмечается, что за импичмент в Палате представителей не проголосовал ни один республиканец, а демократы не смогли привести доказательств того, что президент сделал что-то неправильное.

В Белом доме уверены, что неприязнь к Трампу заставляет демократов желать аннулирования итогов выборов 2016 года, а также проигрыша президента на голосовании в 2020-м.

«Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и судопроизводство, которые были проигнорированы в ходе процедур в Палате представителей. Президент готов к следующим шагам и уверен, что он будет полностью оправдан. Президент Трамп продолжит кропотливую работу для обеспечения потребностей и приоритетов американцев, что он и делает с тех пор, как вступил в должность», — говорится в заявлении Белого дома.

В четверг Палата представителей утвердила обвинительное заключение Трампу. За злоупотребление властью президентом проголосовали 230 законодателей, против высказались 197. За препятствование Конгрессу — 229 человек, против — 198 конгрессменов. В обоих голосованиях один человек воздержался.

Теперь обвинения должны быть рассмотрены в Сенате, и это будет напоминать судебный процесс. Руководить им будет председатель Верховного суда США. Чтобы импичмент был объявлен, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. Сейчас большинство в Сенате принадлежит республиканцам.