Палата представителей объявила Трампу импичмент

«За» признание президента США виновным проголосовали 230 конгрессменов (всего было нужно 216 голосов). 229 голосов было отдано за признание Трампа виновным по обвинению в препятствовании работе конгресса. Республиканцы в обоих случаях в полном составе голосовали против.

Видео: ABC News

Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью после того, как стало о его звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать расследование против сына своего потенциального соперника на президентских выборах-2020 Джо Байдена. Второе обвинение — препятствование работе конгресса — президент получил, после своего запрета администрации президента на участие в расследовании в рамках процедуры импичмента.

Кроме Палаты представителей за импичмент должны проголосовать две трети сенаторов. Этот сценарий считают практически нереальным, так как в Сенате большинство у республиканцев.

Ранее в истории США уже были прецеденты, когда за импичмент президента голосовала Палата представителей. До этого такое решение выносилось против Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году. Сенат при этом оба раза оставлял президентов у власти.