    19 декабря 2019, 04:31

    Палата представителей объявила Трампу импичмент

    Наталья Жуковская

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от должности президента Дональда Трампа, его посчитали виновным в злоупотреблении властью. Об этом сообщается на сайте Конгресса.
    Палата представителей объявила Трампу импичмент

    «За» признание президента США виновным проголосовали 230 конгрессменов (всего было нужно 216 голосов). 229 голосов было отдано за признание Трампа виновным по обвинению в препятствовании работе конгресса. Республиканцы в обоих случаях в полном составе голосовали против.

    Видео: ABC News

    Дональда Трампа обвинили в злоупотреблении властью после того, как стало о его звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать расследование против сына своего потенциального соперника на президентских выборах-2020 Джо Байдена. Второе обвинение — препятствование работе конгресса — президент получил, после своего запрета администрации президента на участие в расследовании в рамках процедуры импичмента.

    Кроме Палаты представителей за импичмент должны проголосовать две трети сенаторов. Этот сценарий считают практически нереальным, так как в Сенате большинство у республиканцев.

    Ранее в истории США уже были прецеденты, когда за импичмент президента голосовала Палата представителей. До этого такое решение выносилось против Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1998 году. Сенат при этом оба раза оставлял президентов у власти.