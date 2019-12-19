Трамп назвал результаты голосования по импичменту «политическим самоубийством» демократов

Демократическая партия США буквально совершила самоубийство своим голосованием в Палате представителей Конгресса по делу об импичменте. О политическом суициде демократов заявил Дональд Трамп.

Заявление американский лидер сделал во время своего выступления перед сторонниками в штате Мичиган. Его процитировало агентство Reuters.

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. <…> Это они должны быть привлечены к ответственности, каждый из них», — подчеркнул Трамп.

Палата представителей объявила Трампу импичмент Подробнее

Президент США заметил, что импичмент станет «знаком позора» для демократов и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Последствия процедуры, по словам американского лидера, они ощутят на выборах 2020 года.

Самого Трампа не беспокоят дальнейшие перспективы — глава Белого дома убежден в своей невиновности.

Палата представителей Конгресса США тем временем проголосовала за отстранение главы государства от его должности. Трампа сочли виновным в злоупотреблении властью.