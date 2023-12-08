Мир 08 декабря 2023, 02:08 Белый дом рассказал, когда у США закончатся деньги на помощь Украине Кирби: США исчерпают возможность помощи Киеву через несколько недель flickr

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Соединенным Штатам осталось несколько недель, после чего исчерпаются ресурсы на помощь Украине. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Очевидно, что мы очень обеспокоены этим вопросом. У нас осталось еще несколько недель», — сказал он.

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По его словам, по истечении указанного срока американские власти уже не смогут предоставлять военную помощь Вооруженным силам Украины.

В ходе брифинга Кирби также отметил, что продолжение поставок оружия и другой помощи Украине со стороны США сейчас полностью зависит от позиции конгресса. Поэтому администрация Джо Байдена не может дать никаких обещаний по выполнению запросов Киева.

Конгресс США уже несколько раз блокировал законопроект о выделении многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю. Против поддержки ВСУ активно выступают республиканцы.