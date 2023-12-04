Мир 04 декабря 2023, 14:34 Хватит до конца года. Власти США предупредили об истощении ресурсов для помощи Украине Bloomberg: у США к концу года не останется ресурсов для оказания помощи Украине U.S. Department of Defense

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Ресурсы США для оказания помощи Украине полностью иссякнут к концу календарного года, сообщил Bloomberg. По данным агентства, об этом уже проинформировали лидеров конгресса страны.

Письмо направила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг. В своем обращении она напомнила, что у Соединенных Штатов нет каких-то чудодейственного средства, чтобы изменить эту ситуацию.

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«У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — подчеркнула представительницы Белого дома.

Ранее о том, что у США кончаются возможности для продолжения оказания поддержки украинских властей, признал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Его высказывания иронично прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Часы пробьют полночь, и Зелушка превратится в тыкву?» — поинтересовалась она.