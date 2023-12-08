Мир 08 декабря 2023, 00:06 США отказали Украине в гарантированных поставках оружия Представитель Белого дома Кирби не смог гарантировать Украине продолжение помощи РИА «Новости»

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Продолжение поставок оружия и другой помощи Украине со стороны США сейчас зависит от позиции конгресса. Белый дом не может дать никаких обещаний по выполнению запросов Киева. Об этом в ходе брифинга заявил координатор стратегическим коммуникаций в совете безопасности администрации президента США Джон Кирби.

По его словам, окончательное решение должны принять члены конгресса, которые пока не смогли прийти к единому решению о выделении помощи.

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«Мы не в состоянии давать такие обещания Украине с учетом того, как обстоят дела на [Капитолийском] холме», — заявил Кирби.

Конгресс США уже несколько раз блокировал внесенный администрацией президента законопроект о выделении многомиллиардного пакета помощи Украине и Израилю.

Против рассмотрения документа выступили представители Республиканской партии. Они потребовали внести в закон статью об увеличении средств на борьбу с мигрантами на границе с Мексикой.

Склонить парламентарию к принятию законопроекта попытался президент США Джо Байден. В своем заявлении он подчеркнул, что Россия после победы над Украиной совершит попытку нападения на одну из стран НАТО. В этой ситуации американской армии придется вмешаться. Но эта угроза конгрессменов не впечатлила и законопроект отклонили в очередной раз.