Мир 19 марта 2023, 19:13 Белый дом понадеялся на мирные протесты после возможного ареста Трампа Представитель Белого дома Кирби: фактов о подготовке беспорядков сторонниками Трампа нет White House

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Администрация Белого дома проводит консультации с властями штатов после призыва экс-президента США Дональда Трампа к своим сторонникам выступить с протестом против его ареста. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что пока нет никаких доказательств, что сторонники бывшего лидера страны готовятся к проведению беспорядков. Но действующая администрация внимательно следит за ситуацией.

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«Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, то они будут мирными», — заявил Кирби.

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Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайший вторник суд Нью-Йорка может принять решение о его аресте. В этой связи он призвал своих сторонников выйти на акции протеста.

По данным СМИ, речь идет о расследовании прокуратуры, которая заподозрила политика в подкупе порнозвезды Сторми Дэниелс, чтобы она не разглашала информацию об их романе.

В поддержку Трампа уже выступили члены конгресса и сената от Республиканской партии, которые связали преследование бывшего лидера с началом предвыборной кампании перед президентскими выборами.

В защиту бывшего американского лидера также высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он призвал американцев снести действующую администрацию США и вернуть страну под свое управление.