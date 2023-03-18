Мир 18 марта 2023, 17:29 Трамп назвал дату своего возможного ареста Бывший президент США Трамп допустил, что его арестуют 21 марта, и призвал к протестам White House

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его арест может состояться 21 марта. Об этом он сообщил на странице в социальной сети Truth Social.

«Ведущего кандидата на пост президента от Республиканской партии арестуют 21 марта! Верните нашу страну, выходите на протесты!» — написал он.

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Ранее стало известно, что политику могут предъявить обвинения в том, что он якобы подкупил порноактрису Сторми Дэниелс за неразглашение сведений об их романе несколько лет назад. Телеканал NBC сообщал, что власти Нью-Йорка начали подготовку к вероятным протестам в центре города.

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Также сообщалось, что бывшего президента заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Представители Демократической партии считают, что Трамп не подал декларацию на дорогие подарки от правительств других стран общей стоимостью около 250 тысяч долларов.

Опрос частного университета Emerson College показал, что более половины американцев готовы отдать свой голос за Трампа в случае его участия на выборах в 2024 году.