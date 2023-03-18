Общество 18 марта 2023, 19:43 «По просьбе Даниила Трампа». Медведев отреагировал на возможный арест экс-лидера США Медведев ответил на сообщения Трампа об аресте и призвал бороться с тиранией в США РИА «Новости»

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение экс-лидера США Дональда Трампа о том, что его могут арестовать 21 марта. На фоне этой угрозы он призвал американцев бороться с тиранией Вашингтона. Пост появился в Telegram политика.

«Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой!» — написал Медведев.

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Он указал на то, что жителям США пора отправить на свалку истории нынешнее правительство страны во главе с президентом Джо Байденом.

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«Пост размещен по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа», — с иронией заключил зампред Совбеза России.

О своем возможном аресте Трамп сообщил в соцсети Truth Socia. Он назвал себя ведущим кандидатом от Республиканской партии и обратился к населению с просьбой выходить на протесты.

По данным NBC, Трампу могут предъявить обвинения в том, что он якобы платил порноактрисе Сторми Дэниелс, чтобы она не раскрывала данные об их романе. Телеканал отметил, что правоохранители действительно не исключают беспорядков, поэтому начали подготовку по усилению безопасности в центре Нью-Йорка, где проходит процесс.

Трамп отрицает, что у него были отношения с Дэниелс, как и любые другие незаконные действия со своей стороны. Жюри присяжных политик не стал давать никаких показаний.