Мир 11 февраля 2023, 08:24 Белый дом подтвердил поездку Байдена в Польшу в феврале Пресс-служба Белого дома: президент США Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер анонсировала поездку президента США Джо Байдена в Польшу. Об этом она заявила в пятницу 10 февраля во время брифинга.

«С 20 по 22 февраля президент Байден совершит поездку в Польшу. Он обсудит с руководством этой страны наше двухстороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению возможностей НАТО в сфере сдерживания», — сообщила она.

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В рамках официального визита Байден проведет встречу с главами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия), чтобы подтвердить поддержку альянса со стороны США.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвав поражение России в ходе спецоперации смыслом жизни для его страны и Европы. Также он заявил, что Варшава вместе с Западом готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка.