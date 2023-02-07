Мир 07 февраля 2023, 07:19 Премьер Польши заявил о своих постимперских амбициях Премьер Польши Моравецкий: Путин действует как наркоторговец РИА «Новости»

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал президента России Владимира Путина «наркоторговцем». По его словам, он подсадил всю Европу на зависимость от российского сырья. Об этом Моравецкий заявил во время конференции по поддержке Украины в Варшаве.

«Мы часто говорим о зависимости Европы от российского сырья, а на самом деле Путин действует как наркоторговец, и торговец дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы наркоман пришел за добавкой и согласился на любые цены», — сказал он.

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Моравецкий назвал выход из кризисной ситуации. По его мнению, либо Россия должна победить в противостоянии с Западом, либо — наоборот. При этом он дал понять, что склоняется ко второму варианту.

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«Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы», — заявил он.

Ранее Моравецкий не исключил, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну. При этом он заявил, что Россия «должна уйти добровольно либо принудительно».