Мир 09 февраля 2023, 12:29 Премьер Польши назвал поражение России смыслом жизни Варшавы и Европы Премьер Польши Моравецкий: поражение России является европейским смыслом жизни piqsels

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий одобрил решение Германии поставить Киеву танки Leopard 2, назвав поражение России в ходе спецоперации смыслом жизни для его страны и Европы. Об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Комментируя поддержку ФРГ Украины, он сказал, «лучше поздно, чем никогда».

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«Поражение России является одновременно польским и европейским смыслом жизни», — заявил Моравецкий.

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Ранее он назвал президента России Владимира Путина «наркоторговцем», который подсадил всю Европу на российские газ и нефть. Единственным выходом из кризиса Моравецкий считает победу Запада над Россией. Другого варианта премьер Польши не приемлет.

Поэтому он выразил свою готовность стать одним из строителей «постимперской Европы». Моравецкий отметил, что Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка.