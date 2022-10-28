Белый дом оставил Зеленскому право решать вопрос переговоров с Россией | 360°

Мир 28 октября 2022, 04:27 Белый дом оставил Зеленскому право решать вопрос переговоров с Россией Представитель Белого дома Кирби: решение о переговорах с Россией примет Зеленский РИА "Новости"

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Вопрос о переговорах по урегулированию конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский примет самостоятельно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Он подчеркнул, что вопрос переговоров о мире с Россией находится в полномочиях Зеленского. Диалог возможен только на условиях украинского лидера.

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Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский выиграл президентские выборы и получил право говорить от имени народа и своей страны. Поэтому только ему решать, когда садиться за стол переговоров, и определять, на каких условиях они могут пройти.

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Комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможных переговорах с Украиной, Кирби заявил, что не увидел у российского лидера никакой заинтересованности в диалоге.

Во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что неоднократно публично говорил, что готов начать переговоры с руководителями Украины. Но представители киевского режима сами приняли решение отказаться от продолжения диалога. Президент России предположил, что, возможно, Украина отреагирует на сигналы США.

Также Путин отметил, что в какой-то мере специальную операцию на Украине можно считать гражданской войной. Он пояснил, что считает русских и украинцев одним народом, который в силу целого ряда причин оказался в разных государствах.