Белый дом оставил Зеленскому право решать вопрос переговоров с Россией | 360°

28 октября 2022, 04:27
Белый дом оставил Зеленскому право решать вопрос переговоров с Россией
Представитель Белого дома Кирби: решение о переговорах с Россией примет Зеленский
Вопрос о переговорах по урегулированию конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский примет самостоятельно. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Он подчеркнул, что вопрос переговоров о мире с Россией находится в полномочиях Зеленского. Диалог возможен только на условиях украинского лидера.
Реклама
Представитель Белого дома подчеркнул, что Зеленский выиграл президентские выборы и получил право говорить от имени народа и своей страны. Поэтому только ему решать, когда садиться за стол переговоров, и определять, на каких условиях они могут пройти.
Реклама
Комментируя заявление президента России Владимира Путина о возможных переговорах с Украиной, Кирби заявил, что не увидел у российского лидера никакой заинтересованности в диалоге.
Во время выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин подчеркнул, что неоднократно публично говорил, что готов начать переговоры с руководителями Украины. Но представители киевского режима сами приняли решение отказаться от продолжения диалога. Президент России предположил, что, возможно, Украина отреагирует на сигналы США.
Также Путин отметил, что в какой-то мере специальную операцию на Украине можно считать гражданской войной. Он пояснил, что считает русских и украинцев одним народом, который в силу целого ряда причин оказался в разных государствах.
США
Владимир Зеленский
Россия
Владимир Путин
Украина
Реклама
Реклама