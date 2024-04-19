Мир 19 апреля 2024, 03:02 «Белый дом недоволен». В Британии выяснили, за что США ополчились на Украину The Economist: США недовольны, что Украина продолжает атаковать объекты в РФ Pixabay

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Украина отказывается от исполнения требований со стороны США, которые призывают киевский режим прекратить обстреливать объекты инфраструктуры, расположенные на территории РФ. Об этом сообщило британское издание The Economist.

«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов <…> Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — сказано в материале.

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Анонимный офицер ВСУ рассказал журналистам, что бойцы не получали приказа об остановки атак по объектам России. При этом в последнюю неделю Украина приостановила попытки ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее заместитель министра обороны Америки Мишель Флурнуа заявил, что если США не возобновит помощь Украине, то войска России возьмут под контроль новые территории и смогут дойти до Киева. Также экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор нашел признак скорого завершения спецоперации. Об этом свидетельствует отказ радикально настроенных нацбатальонов ВСУ идти в бой.