Мир 19 апреля 2024, 01:53 В США спрогнозировали, когда Россия возьмет столицу Украины Политик США Флорнуа: Россия возьмет Киев, если США не возобновят помощь Украине РИА «Новости»

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Украине может угрожать военная опасность, если США не продолжат помогать киевскому режиму. Об этом заявила американский политик, экс заместитель министра обороны Америки Мишель Флурнуа, ее слова передало Hill.

«Если украинцы не получат помощь в ближайшее время, Россия, скорее всего, возьмет под контроль дополнительную территорию и может даже дойти до того, что она снова станет угрожать столице Украины», — заявила Флурнуа.

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Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева оценила, сколько средств понадобится Украине в 2024 году. Страна нуждается в 42 миллиардах долларов. По словам Георгиевой, потребности государства восполнят, фонд продолжит внимательно наблюдать за украинской ситуацией.

Как отмечала член конгресса Марджори Тейлор Грин, американцы считают, что конфликт на Украине следует урегулировать дипломатическим путем. Помимо этого, конгрессвумен призвала прекратить финансировать ВСУ, потому что это только приводит к гибели военных киевского режима.