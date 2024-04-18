Мир 18 апреля 2024, 12:48 Признак скорого завершения украинского конфликта назвали в США Макгрегор: отказ нацбатов ВСУ сражаться указывает на скорое окончание конфликта Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Отказ радикально настроенных нацбатальонов Вооруженных сил Украины идти в бой говорит о скором завершении конфликта. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он рассказал, что за сутки один из известных украинских националистических «военизированных» батальонов отказался сражаться. По его словам, военные просто заявили, что не хотят «умирать в таком количестве».

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Нежелание даже самых преданных руководству Украины нацбатов сражаться указывает на то, что окончание конфликта уже не за горами, заверил полковник.

«Все это может закончиться намного быстрее, чем я думал, поскольку россияне постепенно продвигаются к Днепру», — подчеркнул Макгрегор.

Он предположил, что в ближайшие полтора месяца мир увидит все территории к востоку от Днепра под контролем России.

Член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американцы выступают за урегулирование конфликта путем переговоров. По ее словам, жители страны хотят заключения мира между Россией и Украиной.