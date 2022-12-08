Мир 08 декабря 2022, 20:11 Власти Турции объяснили пробку из танкеров у Босфора Пробка из судов у Босфора произошла из-за отказа компаний показать документы о страховке Pxhere

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Пробка из судов на входе в пролив Босфор образовалась, потому что страховые компании Европы отказываются показывать документы о страховке для прохождения танкеров с нефтью. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление турецкого Генерального управления мореходства.

«Страховые компании отказываются от предоставления подобных писем, которые выдаются в рутинном порядке», — сказали в управлении.

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Причины отказа в выдаче документов не назвали. Специалисты также выразили свое недовольство давлением на Анкару.

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В СМИ появилась информация о том, что у турецких берегов образовалась пробка после начала действия ограничений цен на российскую нефть. С 1 декабря Турция стала требовать показывать данные о страховании.

По данным ТАСС, Минтранс страны опроверг информацию о заторах у Босфора. В министерстве пояснили, что сейчас у пролива находится не 100 танкеров, как говорили некоторые СМИ, а 15. Из них 11 следуют в страны ЕС.

В министерстве напомнили, что в Мраморном море в свое время образовывались пробки из 100 и более судов, задействованных в реализации зерновой сделки. Сейчас ситуация нормализовалась.