Мир 12 декабря 2022, 00:44 Белый дом не смог объяснить, почему Грайнер решили обменять раньше экс-дипломата Фогеля Представитель Пентагона Кирби не стал называть причину обмена Грайнер раньше Фогеля РИА «Новости»

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби не смог объяснить, почему США решили обменять россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер, а не на бывшего работника посольства в РФ Марка Фогеля. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Кирби отметил, что в данном случае присутствует ограничение. Причем это единственная информация, которую можно предать публичной огласке.

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Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута прошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Теперь Соединенные Штаты намерены продолжать добиваться освобождения американца Пола Уилана. Его осудили в России на 16 лет по обвинению в шпионаже.

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Правоохранители Таиланда арестовали Бута в 2008 году по подозрению в торговле оружием. Потом россиянина перевезли в США, где суд присяжных отправил его в тюрьму на 25 лет.

Экс-сотрудника посольства США в России Марка Фогеля арестовали в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде наркотиков. Российский суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима.