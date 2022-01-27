Бывшего американского дипломата задержали в Москве по делу о контрабанде наркотиков

Экс-сотрудника посольства США в РФ Марка Фогеля арестовали в аэропорту Шереметьево по обвинению в контрабанде и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Фогель вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево его во время прохождения «зеленого коридора» задержали сотрудники таможни.

«Причиной стала реакция на его багаж служебных собак, которые обучены выявлять запрещенные вещества. В ходе таможенного контроля в багаже иностранца обнаружили марихуану и гашишное масло», — сказано в сообщении.

Наркотики были замаскированы: марихуана находилась в упаковках от контактных линз, масло каннабиса — в картриджах для электронных сигарет.

«Все это — завернуто в полиэтилен и спрятано в кроссовки», — добавили в МВД.

«… были проведены неотложные следственные действия, в том числе обыск по месту жительства задержанного. Установлено, что его супруга, которая была отпущена домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик», — сообщили в ведомстве.

Фогеля задержали, в его отношении завели уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков, он заключен под стражу.

Марк Фогель является преподавателем в англо-американской школе, ранее работал в посольстве США в Москве.