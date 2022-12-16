Мир 16 декабря 2022, 08:18 Пентагон отказался считать поставку Украине ЗРК Patriot провокацией Пресс-секретарь Пентагона Райдер: США не хотят войны с Россией, поставляя Украине Patriot YouTube

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Власти США пообещали помогать Украине оружием задолго до начала спецоперации и не перестанут этого делать. Они не считают переправку зенитных ракетных комплексов Patriot провоцированием конфликта с Россией, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его процитировал ТАСС.

Журналисты попросили прокомментировать заявления российских чиновников, которые предупредили Белый дом о последствиях передачи Вооруженным силам Украины этих комплексов. Патрик Райдер не подтвердил поставку ЗРК Patriot, так как ее еще не согласовали, но заявил, что Штаты начали помогать киевскому режиму задолго до спецоперации и продолжат делать это столько, сколько потребуется.

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«США не находятся в войне с Россией и не стремятся к конфликту», — сказал он.

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Представитель Пентагона добавил, что США не позволят диктовать себе, какую военную помощь оказывать.

Планы Минобороны США передать Украине ЗРК Patriot раскрыл телеканал CNN и подтвердил бывший американский генерал Марк Хертлинг. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвали эти комплексы законной целью для ударов.