Мир 14 декабря 2022, 20:25 Белый дом не подтвердил отправку ЗРК Patriot на Украину Представитель Пентагона Кирби: Белый дом не включал ЗРК Patriot в пакет помощи Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Администрация президента США не подтвердила информацию о включении зенитно-ракетных комплексов Patriot в новый пакет военной помощи Украине. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал он.

Реклама

Кирби добавил, что Белый дом пока вовсе не готов раскрывать подробности будущего пакета помощи. Но в определенный момент обязательно это сделает, пообещал политик.

Реклама

Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники в администрации, написала, что лидер США Джо Байден согласится на поставку Украине комплексов Patriot, когда Минобороны предоставит отчет о готовности украинских военных к использованию этой техники. По данным издания, ЗРК выделят из собственных запасов армии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, так как пока она есть только в СМИ. Но при этом согласился с мнением зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, что установки Patriot станут законной целью нашей армии в случае их отправки на Украину.