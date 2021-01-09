Белый дом не исключил появление «американского» штамма коронавируса

Авторы доклада не исключили, что именно с появлением новой версии возбудителя связан резкий рост заражений в осенне-зимний период. В качестве примера они привели Великобританию, где обнаружился новый штамм, который быстрее распространяется.

Авторы исследования призвали немедленно увеличить количество проводимых вакцинаций и начать требовать ношения многослойных масок с соблюдением строгой социальной дистанции.

«Не откладывайте быструю иммунизацию людей старше 65 лет и уязвимых к тяжелым заболеваниям. Создайте участки для вакцинации с высокой пропускной способностью. Нужно не хранить вакцины, а использовать их. Сейчас нужна активная и агрессивная иммунизация, чтобы спасти жизни», — говорится в сообщении.

США остаются мировым лидером по количеству зараженных и госпитализированных. В неделю по всей стране в больницы попадают до 150 тысяч человек, еще 125 тысяч остаются на амбулаторном лечении. Все это говорит о распространении более агрессивной версии коронавируса.

Лидерство по стране удерживает Калифорния. Там выявляют самое большое количество заражений на 100 тысяч населения. Далее следуют Аризона, Канзас, Теннесси, Род-Айленд и Юта.

Мэр Лондона Садик Хан ввел режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что количество зараженных растет очень быстро и скоро городских больницах не хватит коек. По его словам, если сейчас не принять мер, то медицинская система просто задохнется.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керхове подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычная версия возбудителя. Она отметила, что защититься от него можно обычными средствами индивидуальной защиты, чтобы сократить количество контактов между людьми.