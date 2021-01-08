Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации из-за переполненности больниц

Количество свободных коек в больницах Лондона серьезно сокращается. Мэр британской столицы Садик Хан объявил о начале действия режима чрезвычайной ситуации. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я объявил о чрезвычайной ситуации в Лондоне, потому что угроза, которую этот вирус представляет для нашего города, находится на стадии кризиса. Каждый 30-й лондонец сейчас болен COVID-19. Если мы не предпримем немедленных действий сейчас, наша Национальная служба здравоохранения будет перегружена и погибнет больше людей», — говорится в сообщении.

Издание Evening Standard уточнило, что от жителей Лондона потребовали неукоснительного соблюдения карантинных правил. В частности, не собираться большими компаниями. Мэр города попросил закрыть церкви и мечети и ввести правило для обязательного ношения масок на улицах.

На сегодняшний день в больницах находится семь тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, это больше, чем на пике весенней волны. Количество людей, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких за неделю выросло с 640 до 908.

Врачи подчеркнули, что в больницу доставляют людей в возрасте от 19 до 30 лет. Все они поражены новым «британским» штаммом коронавируса. Количество положительных тестов составляет 1035,9 на 10 тысяч населения. Это самый высокий показатель во всей Англии.