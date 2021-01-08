ВОЗ признала ускоренное распространение «британского штамма» коронавируса

«Британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, чем обычный возбудитель. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5», — сказала эксперт ВОЗ на брифинге в пятницу. Ее слова приводит ТАСС.

При этом, по имеющимся данным, нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус, добавила ван Керкхове. По ее словам, это значит, что нет никаких изменений в вопросе противостояния этому штамму, в том числе и в отношении использования средств индивидуальной защиты.

«Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи», — заметила эксперт ВОЗ. Но этот процесс осложняется тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант вируса, добавила ван Керкхове.

По ее словам, в том, что касается заразности и смертности, «нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным».

Новый штамм коронавируса выявили в Великобритании еще в сентябре 2020 года, однако мир узнал о нем только в декабре. Мутировавший штамм выявили уже в 22 странах Европы, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. «Британский» штамм коронавирус выявили во всех возрастных категориях.