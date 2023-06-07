Мир 07 июня 2023, 13:41 Белый дом назвал целью контрнаступления ВСУ Крым, а не новые регионы России WP: администрация президента США сочла главной целью контрнаступления ВСУ коридор в Крым РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины подготовили контрнаступление, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Источники газеты The Washington Post назвали полуостров главной целью кампании.

Представители Белого дома сказали, что контрнаступление началось 5 июня с вылазок в нескольких точках на юге. Частью стратегии станут атаки одновременно на нескольких направлениях и переброска сил между ними. Украинские войска решили пройти к полуострову через Мариуполь, Мелитополь и другие освобожденные российскими войсками территории.

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«Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины, который соединяет Россию с ее силами в Крыму», — сказал автор статьи.

Он заявил, что повреждение Каховской ГЭС доставило дополнительные проблемы обеим сторонам конфликта и имело очевидный диверсионный характер. Поток воды направился вниз по Днепру в сторону Крыма, водоснабжение которого зависит от Каховского водохранилища.

Результаты контрнаступления удастся оценить, по мнению издания, только через несколько недель. Поражение Украины станет ударом для ее жителей и повлияет на планы стран НАТО продолжать оказывать киевскому режиму военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска запланировали наступление на Крым. По его словам, успех кампании зависит от поставок с Запада.