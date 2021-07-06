Белорусский суд вынес приговор Виктору Бабарико

Верховный суд Белоруссии приговорил бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Прокурор просил для него 15 лет тюрьмы.

О вынесении приговора сообщило агентство БелТА. Бабарико был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.

Обвинения ему были предъявлены еще в ноябре 2020 года. Разбирательство по делу началось только в минувшем феврале.

Бабарико был председателем правления Белгазпромбанка. Он оставил эту должность, решив участвовать в выборах президента республики. Его считали одним из основных конкурентов действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко. В июне прошлого года Бабарико и его сын были задержаны в Минске.

Вместе с бывшим главой Белгазпромбанка по уголовному делу проходят еще шесть топ-менеджеров финансовой организации. Они также обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой.

Фигурантом еще одного дела является совладелец и руководитель ООО «Активлизинг». Ему инкриминируют дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка на сумму почти 2,5 миллиона долларов.