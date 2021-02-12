Лукашенко заявил, что ему «плевать» на Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «плевать» на таких конкурентов, как Виктор Бабарико. Глава республики сказал об этом, выступая на Всебелорусском народном собрании.
«Все парятся по поводу Бабарико — ах, конкурента президента посадили! Да плевать я хотел на таких конкурентов», — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что никто не живет так, как позволял себе Бабарико.
«В Турции собственности понастроил, здесь особняки. Никто так не живет, как он — автомобили, дома. Детей втянул в это, понаоткрывал предприятия. Я что, должен спокойно на это смотреть?» — задался вопросом Лукашенко, сообщил сайт Tut.by.
Бабарико и его сына задержали в Минске в июне 2020 года. Предприниматель считался одним из основных потенциальных конкурентов Лукашенко на выборах. В ноябре КГБ Белоруссии предъявило Бабарико обвинения в получении взяток в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем.
Лукашенко ранее потребовал от бизнеса работать в интересах государства. Президент Белоруссии также раскритиковал владельцев смартфонов и призвал их перейти на кнопочные телефоны.