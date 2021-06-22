Бабарико попросили отправить в тюрьму на 15 лет

Прокурор попросил суд приговорить Виктора Бабарико к 15 годам лишения свободы по делу Белгазпромбанка. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Окончательно назначить Бабарико 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с лишением права занимать руководящие должности», — сказал представитель гособвинения.

Бабарико и его сын были задержали в Минске в июне 2020 года. Бизнесмен собирался участвовать в выборах президента в стране и считался одним из основных возможны конкурентов действующего лидера Александра Лукашенко.

КГБ Белоруссии в ноябре 2020 года предъявило Бабарико обвинения в получении взяток в особо крупном размере и легализации средств, которые получены преступным путем.

Сам Лукашенко недавно заявил, что ему «плевать» на таких конкурентов, как Виктор Бабарико. Президент Белоруссии раскритиковал предпринимателя за то, что тот жил на широкую ногу.