Белорусский СК попросил признать NEXTA иностранными экстремистами

Следственный комитет Белоруссии инициирует признание Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией. Это позволит Минску полностью запретить его деятельность в стране. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Следователи усмотрели в действиях редакции Telegram-каналов NЕХТА «признаки иностранной экстремистской деятельности». В связи с этим минский главк СК инициировал признание NEXTA иностранными экстремистами и запрет их деятельность на территории республики.

КГБ Белоруссии в ноябре 2020 года внес основателей Telegram-канала NЕХТА Степана Путило и Романа Протасевича в список организаций и физлиц, причастных к террористической деятельности. За месяц до этого суд Минска признал сам Теlеgrаm-канал и его логотип экстремистскими. В феврале 2021 года СК Белоруссии потребовал от Польши экстрадировать Путило и Протасевича, которых Минск обвинил в организации массовых беспорядков и возбудил уголовное дело по трем статьям, максимальное наказание по одной из которых предполагает до 12 лет тюрьмы.