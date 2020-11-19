Создателей Telegram-канала NЕХТА посчитали причастными к терроризму в Белоруссии

КГБ Белоруссии посчитал создатели Telegram-канала NЕХТА причастными к терроризму. Ранее Минск требовал от Варшавы арестовать Степана Путило и Романа Протасевича, но в Польше запрос не получили.

Комитет государственной безопасности Белоруссии внес в список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, основателя канала Степана Путило и главного редактора Романа Протасевича, передает Sputnik.

В отношении Путило и Протасевича завели уголовное дело по нескольким статьям. Им предъявили обвинение в организации групповых действий, нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением требованиям полиции. Белорусские силовики заявили, что из-за Путило и Протасевича нарушилась работа транспорта, предприятий, учреждений и организаций, обучение.

Белорусский суд признал логотип канала NЕХТА экстремистским материалом, а в МВД страны сообщили, что публикация информации из канала будет наказываться штрафом до 2,7 тысячи белорусских рублей и конфискацией этих материалов. После принятия судебного решения Путило объявил о ребрендинге и сменил называние канала на «Нехта». Но эти действия не были основанием для исключения из списка экстремистских материалов.

17 ноября Минск потребовал от Варшавы арестовать основателей NEXTA и выдать Белоруссии, так как у генпрокуратуры было основание полагать, что Путило и Протасевич находятся именно в этой стране. Однако Генпрокуратура Польши пока не получила документов из Белоруссии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Эва Бялик.